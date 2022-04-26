Полузащитник "Манчестер Сити" Родри: Мы сильнее "Реала"

Родри. Фото: Angel Martinez/Getty Images

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" сообщает Diario Sport.

"Манчестер Сити" сыграет с "Реалом" в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов завтра Начало – в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция поединка будет доступна на нашем канале @sportnurkz.

"Мы прекрасно знаем, как они играют, и осознаем, какой у них опыт в Лиге чемпионов. Они умеют терпеть и ждать своего момента для гола. В этом их главное достоинство. "Реал" может не доминировать все 90 минут, но они всегда опасны. Нам нужно действовать внимательно и извлечь максимум из первого домашнего матча.

Я должен сохранять спокойствие. Нам нужно будет проявить силу воли, если в какой-то момент нам придется потерпеть. Надо показать свой футбол.

Я считаю, что мы сильнее "Реала", но это нужно доказать на поле", – заявил испанский полузащитник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966855-poluzaschitnik-manchester-siti-rodri-my-silnee-reala/