Форвард "Лацио" повторил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Чиро Иммобиле. Фото: Matteo Ciambelli/vi/DeFodi Images via Getty Images

Римский "Лацио" проиграл "Милану" в матче чемпионата Италии, однако форвард "орлов" Чиро Иммобиле повторил уникальное достижение Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роберта Левандовского, сообщает NUR.KZ.

32-летний итальянец стал четвертым игроком за последние 6 лет, который забил более 25 голов не менее чем в трех розыгрышах национального чемпионата. Ранее такое достижение покорялось Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Роберту Левандовски. До этого Иммобиле забивал в Серии А в сезоне-2017/18 — 29 голов и в 2019/2020 итальянец отличался 36 раз.

Напомним, что Чиро Иммобиле подписал контракт с римским "Лацио" в 2016 году. 21 августа Чиро забил в дебютном матче за "Лацио" с "Аталантой", в котором римляне проиграли со счетом 3:4.

В нынешнем сезоне итальянец провёл 38 матчей на клубном уровне во всех соревнованиях, в которых отличился 31 раз и отдал две голевые передачи. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966627-forvard-latsio-povtoril-dostizhenie-lionelya-messi-i-krishtianu-ronaldu/