Томас Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги

Томас Мюллер. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Немецкий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер установил рекорд чемпионата Германии по количеству завоеванных титулов, сообщает NUR.KZ.

Вчера мюнхенская "Бавария" на своем поле обыграла дортмундскую "Боруссию" и досрочно стала чемпионом Германии. Мюнхенцы выиграли титул десятый раз подряд и 32-й раз в истории.

Для Томаса Мюллера эта победа стала 11-й в карьере. 32-летний футболист стал рекордсменом турнира по количеству чемпионских титулов. До этого футболист выигрывал Бундеслигу в 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах. Также Мюллер является рекордсменом по количеству титулов среди немецких игроков.

Мюллер является воспитанником "Баварии". В текущем сезоне он провел за клуб 42 матча, в которых забил 12 голов и сделал 23 результативные передачи. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966526-tomas-myuller-ustanovil-novyy-rekord-bundesligi/