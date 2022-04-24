"Бетис" выиграл кубок Испании по футболу

ФК "Бетис". Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Испанский "Бетис" в финале кубка Короля обыграл в серии пенальти "Валенсию" и выиграл кубок страны в третий раз в своей истории, сообщает NUR.KZ.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол со стороны Борхи Иглесиаса у "Бетиса" "Валенсия" ответила взятием ворот от Уго Дуро. По пенальти клуб из Севильи победил со счетом 5:4.

"Бетис" в третий раз в своей истории выиграл Кубок Испании, а также впервые за 17 лет. Также зелено-белые стали первой испанской командой, которая выиграла два финала турнира по пенальти.

"Валенсия" сыграла свой 19-й финал Кубка Испании, но победить не смогла. На счету "летучих мышей" — восемь побед в национальном турнире. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966522-betis-vyigral-kubok-ispanii-po-futbolu/