ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

ПСЖ. Фото: ANP via Getty Images

"Пари Сен-Жермен" досрочно оформил чемпионство, сыграв вничью с "Лансом" в 34-м туре чемпионата Франции по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча, прошедшая на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, завершилась со счетом 1:1.

На 68-й минуте матча аргентинец Лионель Месси забил свой четвертый гол в чемпионате. Все шло к победе парижан, но за несколько минут до конца встречи Жан сравнял счет.

Благодаря набранному баллу подопечные Маурисио Почеттино сумели оформить досрочное чемпионство. Идущий на втором месте марсельский "Олимпик" отстает от ПСЖ на 16 очков за четыре тура до финиша.

Для парижского клуба это чемпионство стало десятым в истории. Другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966517-pszh-dosrochno-stal-chempionom-frantsii-po-futbolu/