"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу

Бавария. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" в десятый раз подряд (2012/13 - 2021/2022) завоевала золотые медали чемпионата Германии по футболу, передает NUR.KZ.

Подопечные Юлиана Нагельсманна оформили чемпионство за три тура до финиша.

В 31-м туре чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла прямого конкурента за золото дортмундскую "Боруссию". Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Джамал Мусиала. У гостей гол престижа забил Эмре Джан с пенальти.

Таким образом, "Бавария" в десятый раз подряд стала чемпионом страны. Также для мюнхенцев это 32-й титул в истории, что является абсолютным рекордом Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966515-bavariya-dosrochno-stala-chempionom-germanii-po-futbolu/