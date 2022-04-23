Мать Килиана Мбаппе ведет переговоры с руководителями "ПСЖ" о продлении контракта сына

Килиан Мбаппе. Фото: John Berry/Getty Images

Мать французского нападающего Килиана Мбаппе принимает участие в переговорах о продлении контракта форварда с парижским клубом, сообщает GFFN.

Мама Килиана Мбаппе ведет переговоры с руководителями французского клуба "ПСЖ" о продлении контракта сына.

Файза Ламари сейчас находится в Катаре, где она встретилась с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Стороны больше не обсуждают финансовые условия сделки: финальным предложением парижан остается двухлетний контракт с зарплатой 50 млн евро и подписным бонусом в 100 млн.

Вместо этого окружение Мбаппе хочет знать, сможет ли "ПСЖ" обеспечить Килиану условия для победы в Лиге чемпионов.

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом текущего года. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966448-mat-kiliana-mbappe-vedet-peregovory-s-rukovoditelyami-pszh-o-prodlenii-kontrakta-syna/