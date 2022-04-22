Футболисту "Манчестер Юнайтед" сообщили о бомбе в его доме

Капитан "МЮ" Харри Магуайр. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Защитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайру сообщили об угрозе взрыва в его доме, сообщает Sky Sports.

Харри Магуайру сообщили, что в доме, где он проживает с невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Футболист серьезно отнесся к этому сообщению и обратился в полицию.

Полиция, используя собак-ищеек, осмотрела дом, но ничего не обнаружила.

"В течение последних суток Харри получил сообщения о серьезной угрозе дому, где живет его семья. Он сообщил об этом в полицию, которая сейчас ведет расследование. Безопасность семьи и близких – это, безусловно, приоритет Харри.

Он продолжит в обычном режиме готовиться к матчу, который состоится на выходных, и не будет давать комментариев на эту тему", – заявил агент капитана "Манчестер Юнайтед".

"Никого не пришлось эвакуировать, но в качестве меры предосторожности ищейки обследовали дом в четверг, 21 апреля. Также были осмотрены сад и прилегающие районы", – сообщили в полиции Манчестера.

Напомним, что в этом сезоне фанаты "красных дьяволов" не раз критиковали защитника за плохую игру. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966235-futbolistu-manchester-yunayted-soobschili-o-bombe-v-ego-dome/