Эрик Тен Хаг: Назначение в "МЮ" - большая честь для меня

Эрик Тен Хаг. Фото: Peter Lous/BSR Agency/Getty Images

Голландский тренер Эрик Тен Хаг прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

"Назначение в "Манчестер Юнайтед" – большая честь, и я с огромным предвкушением жду предстоящий вызов.

Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков. Я полон желания развить эту команду, способную добиться успеха, которого заслуживает.

Тяжело покидать "Аякс" после всех этих замечательных лет, и я хочу заверить болельщиков, что полностью сосредоточен и сконцентрирован на успешном завершении сезона перед переходом в "МЮ", - заявил голландский тренер.

Руководство "Манчестер Юнайтед" сегодня объявило о том, что со следующего сезона главным тренером команды будет Эрик Тен Хаг. До конца нынешнего сезона руководить командой будет Ральф Рангник. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966198-erik-ten-hag-naznachenie-v-myu-bolshaya-chest-dlya-menya/