"Ювентус" победил "Фиорентину" и вышел в финал Кубка Италии

Ювентус. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Туринский "Ювентус" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу одолел "Фиорентину", передает NUR.KZ.

Матче в Турине завершился со счетом 2:0. В составе победителей отличились итальянец Федерико Бернардески (32 минута) и бразилец Данило (90+4 минута).

Таким образом, "Ювентус" по сумме двух встреч (1:0 в гостях, 2:0 дома) прошел "Фиорентину" и вышел в финал Кубка Италии.

В решающем матче подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с "Интером", который в полуфинале "Милан" (3:0 по сумме двух встреч).

Эти и другие результаты футбольных матчей вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966118-yuventus-pobedil-fiorentinu-i-vyshel-v-final-kubka-italii/