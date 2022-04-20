"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

"Интер". Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

"Интер" на своем поле крупно победил "Милан" в рамках полуфинала Кубка Италии по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил аргентинец Лаутаро Мартинес, еще один гол на свой счет записал немец Робин Госенс.

Напомним, что первый матч между командами завершился нулевой ничьей. Тем самым "нерадзурри" благодаря домашней победе пробились в финал Кубка Италии.

В решающей игре подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем пары "Ювентус" - "Фиорентина" (счет 1:0 после первого матча). Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965957-inter-razgromil-milan-i-vyshel-v-final-kubka-italii/