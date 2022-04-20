"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Диегу Жота и Мохаммед Салах. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Подопечные Юргена Клоппа обыграли манкунианцев на своем поле с разгромным счетом 4:0, сообщает NUR.KZ

Первый гол был забит уже на 5 минуте матча. С передачи Салаха отличился Луис Диаз, а на 22 минуте матча уже египтянин поразил ворота соперников. После перерыва Ральф Рангник сменил тактику и в первые минуты "МЮ" играл лучше "Ливерпуля", но подопечные Юргена Клоппа во второй половине встречи снова забили два безответных мяча. Дублем отметился Мохаммед Салах, еще один гол на счету Садио Мане.

Манкунианцы уступили мерсисайдцам с общим счетом 0:9 по итогам двухматчевого противостояния в рамках АПЛ. 24 октября 2021 года "Ливерпуль" одержал крупную победу над "МЮ" (5:0) на "Олд Траффорд".

0:9 в двух матчах – худший итог игр с одним соперником для "МЮ" за последние 129 лет в чемпионате.

Более неудачный результат для манкунианцев в чемпионате бы зафиксирован только один раз: общие 0:11 в двух матчах с "Сандерлендом" в сезоне-1892/93.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965932-liverpul-razgromil-manchester-yunayted-v-matche-apl/