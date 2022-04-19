Девять игроков "ПСЖ" могут пропустить чемпионский матч парижан

"ПСЖ". Фото: ANP via Getty Images

Девять игроков стартового состава французского "ПСЖ" пропустят матч Лиги 1 против "Анжера", сообщает официальный сайт парижской команды.

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не примет участия в игре 33-го тура Лиги 1 из-за повреждения ахиллова сухожилия. В течение ближайших 48 часов аргентинец пройдет еще один медосмотр.

Также из-за травм не смогут выйти на поле в предстоящем матче полузащитники Марко Верратти, Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, защитники Преснель Кимпембе, Левен Курзава и Абду Диалло. Матч из-за дисквалификации пропустит бразилец Неймар.

Напомним, что "ПСЖ" сыграет против "Анжера" в среду, если подопечные Маурисио Почеттино одержат победу, то досрочно выиграют чемпионат Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965835-devyat-igrokov-pszh-mogut-propustit-chempionskiy-match-parizhan/