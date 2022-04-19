"Барселона" неожиданно уступила "Кадису"

"Барселона" - "Кадис". Фото: twitter.com/Cadiz_CF

"Барселона" на стадионе "Камп Ноу" проиграла "Кадису" в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный и победный гол на 48-й минуте встречи забил Лукас Перес.

Тем самым прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате Испании.

Несмотря на это подопечные Хави сохранили вторую строчку в таблице, отставая от лидирующего "Реала" на 15 очков.

По словам Хави "Барселона" практически попрощалась с шансами на чемпионство.

"Мы практически попрощались с шансами на победу в Ла Лиге. Я считаю, что максимальная ответственность лежит на мне.

Команда должна была продемонстрировать больше желания, больше верить, но нужно двигаться вперед. Мы хотели сражаться за титул, но не смогли этого сделать.

Мы должны стать лучше, чтобы быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Важно реализовывать свои моменты. Мы должны конкурировать на ином уровне, если хотим в Лигу чемпионов. Пришло время быть самокритичными" - заявил главный тренер каталонцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965730-barselona-neozhidanno-ustupila-kadisu/