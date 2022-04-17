Главный тренер "Зенита": Алип убедил, что заслуживает место в стартовом составе

Нуралы Алип. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о первом матче казахстанца Нуралы Алипа в стартовом составе питерского клуба в Российской Премьер-лиге, передает NUR.KZ.

Напомним, что вчера казахстанский защитник вышел в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уралом". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

"Нуралы смотрелся очень неплохо, хорошо. У нас на предсезонной подготовке было не так много времени, чтобы познакомиться и больше матчей сыграть, поэтому он не так часто до этого выходил. Но в тех играх, когда он выходил, убедил, что заслуживает место в стартовом составе.

Сыграл он хорошо. На мой взгляд, он абсолютно справился со своей задачей и в целом оставляет приятное впечатление. По поводу контракта — не знаю, какие условия, насколько они устраивают клубы, какова договоренность о выкупе. С точки зрения тренерского штаба вопросов к Нуралы нет никаких", - цитирует слова Семака пресс-служба "Зенита".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965446-glavnyy-trener-zenita-alip-ubedil-chto-zasluzhivaet-mesto-v-startovom-sostave/