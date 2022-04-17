Женская сборная Швеции по футболу отказалась играть против России из-за ситуации в Украине

Футболистки сборной Швеции. Фото: JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images

Футболистки сборной Швеции заявили о том, что не будут играть матч против сборной России на предстоящем чемпионате Европы, сообщает STV Sport.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, мы не сыграем с Россией на Евро-2022. Очевидно, что временное решение останется в силе, но УЕФА не может выбрать новую страну-участницу турнира, пока CAS окончательно не решит этот вопрос. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее", – заявил глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная России должна была сыграть Нидерландами, Швецией и Швейцарией, но UEFA решил исключить РФ из состава участников турнира. Это решение было обжаловано РФС, дело рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965397-zhenskaya-sbornaya-shvetsii-po-futbolu-otkazalas-igrat-protiv-rossii-iz-za-situatsii-v-ukraine/