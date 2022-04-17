Нуралы Алип впервые сыграл полный матч в РПЛ за "Зенит"

Нуралы Алип. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип впервые сыграл полный матч в чемпионате России в составе "Зенита", сообщает NUR.KZ.

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"Зенит" в 25 туре чемпионата России обыграл "Урал" со счетом 3:1. Голами в составе питерского клуба отметились Клаудинью, Юри Альберто и Артем Дзюба. Алип вышел на поле с первых минут и провел полный матч. До этого казахстанец в матчах РПЛ выходил на замену.

"Выиграли — это самое главное. Двигаемся дальше. Следующий матч кубковый, тоже ставим максимальную задачу — выиграть. А дальше уже "Краснодар". За два дня до игры наигрывали состав. До этого не думал, что выйду в составе. А вчера, когда делали стандарты, тренер назвал 11 человек, в том числе и меня. Что касается будущего, честно, не знаю. Хочу остаться в "Зените", но это не я решаю, а руководство", - прокомментировал свою игру казахстанский защитник.

Напомним, что Алип перешел в "Зенит" из "Кайрата" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965392-nuraly-alip-vpervye-sygral-polnyy-match-v-rpl-za-zenit/