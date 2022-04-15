"Рейнджерс" – "Спортинг Брага": результаты матча Лиги Европы

ФК "Рейнджерс". Фото: twitter.com/EuropaLeague

Команды "Рейнджерс" и "Спортинг Брага" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды "Рейнджерс".

Подопечные Джованни ван Бронкхорста открыли счет на 2 минуте игры. Гол забил Джеймс Тавернье.

Далее матч проходил под диктовку команды "Рейнджерс", и на 44 минуте Джеймс Тавернье забил второй гол с пенальти, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Карлуша Карвальяля. На 83 минуте поединка Давид Карму успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2:1 в пользу команды "Рейнджерс".

После этого Кемар Руф из местной команды установил окончательный счет на табло - 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965133-reyndzhers-sporting-braga-rezultaty-matcha-ligi-evropy/