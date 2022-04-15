"Рома" – "Буде-Глимт": результаты матча Лиги конференций

Команды "Рома" и "Буде-Глимт" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу команды "Рома".
Подопечные Жозе Моуринью открыли счет на 5 минуте игры. Гол забил Тэмми Абрахам.
Далее матч проходил под диктовку команды "Рома", и на 23 минуте Николо Дзаньоло забил второй гол, увеличив разрыв в счете.
Третий гол был забит командой Жозе Моуринью. На 29 минуте поединка Николо Дзаньоло успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 3:0 в пользу команды "Рома".
После этого Николо Дзаньоло сделал хет-трик. Финальный счет матча – 4:0.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965127-roma-bude-glimt-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/