Томас Тухель: У "Реала" весь год есть 5 замен – огромное преимущество

Томас Тухель (Челси). Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч в Лиге Чемпионов против мадридского "Реала", сообщает The Telegraph.

"Во-первых, мы хотели лучше действовать с точки зрения физики, но в первой игре мы недостаточно усердно или интенсивно работали. Во-вторых, у "Реала" огромное преимущество с точки зрения физики, ведь они весь год играют с пятью заменами, а мы выступаем в самой тяжелой лиге мира, у нас больше всего матчей и за сезон, и за 2022 год. Поэтому не всегда так просто сыграть интенсивно.

Чтобы наша команда стала особенной, нужны хорошая форма, острота, самоотдача и инвестиции. В прошлой игре мы не смогли в достаточной мере использовать все это. В числе причин того, почему так вышло – у них есть мастерство, умение замедлять игру и контролировать матч за счет владения мячом", – заявил немецкий специалист.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Челси" на своем поле проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Ответная игра состоится сегодня в Мадриде. Стартовые составы на матч будут доступны на канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964542-tomas-tuhel-u-reala-ves-god-est-5-zamen-ogromnoe-preimuschestvo/