"Айнтрахт Франкфурт" – "Барселона": результаты матча Лиги Европы

"Айнтрахт Франкфурт" – "Барселона". Фото: Alex Grimm/Getty Images

Команды "Айнтрахт Франкфурт" и "Барселона" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:1, команды сыграли вничью.

Подопечные Глазнера открыли счет на 48 минуте игры. Гол забил Кнауфф.

Далее матч проходил под диктовку команды "Барселона", и на 66 минуте Торрес забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Финальный счет матча – 1:1, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964064-ayntraht-frankfurt-barselona-rezultaty-matcha-ligi-evropy/