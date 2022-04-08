"Вест Хэм Юнайтед" – "Лион": результаты матча Лиги Европы

"Вест Хэм Юнайтед" – "Лион". Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

Команды "Вест Хэм Юнайтед" и "Лион" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:1, команды сыграли вничью.

Подопечные Мойеса открыли счет на 52 минуте игры. Гол забил Боуэн.

Далее матч проходил под диктовку команды "Лион", и на 66 минуте Ндомбеле забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Финальный счет матча – 1:1, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964063-vest-hem-yunayted-lion-rezultaty-matcha-ligi-evropy/