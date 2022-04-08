"Брага" – "Рейнджерс": результаты матча Лиги Европы

"Брага" – "Рейнджерс". Фото: Octavio Passos/Getty Images

Команды "Брага" и "Рейнджерс" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды "Брага".

Подопечные Карвальяла открыли счет на 40 минуте игры. Гол забил Руис.

Финальный счет матча – 1:0 в пользу команды "Брага".

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch + 100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964061-braga-reyndzhers-rezultaty-matcha-ligi-evropy/