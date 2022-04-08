"Фейеноорд" – "Славия": результаты матча Лиги конференций

"Фейеноорд" - "Славия". Фото: Herman Dingler/BSR Agency/Getty Images

Команды "Фейеноорд" и "Славия" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 3:3, команды сыграли вничью.

Подопечные Слота открыли счет на 10 минуте игры. Гол забил Синистерра.

Далее матч проходил под диктовку команды "Славия", и на 41 минуте Олайинка забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Трпишовский. На 67 минуте поединка Сор успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1:2 в пользу команды "Славия".

После этого Сенеси из местной команды попал по воротам соперника.

На 86 минуте игры Кокчу изменил счет на 3:2 в пользу подопечных Слота.

Финальный счет матча – 3:3, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964051-feyenoord-slaviya-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/