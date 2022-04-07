Унаи Эмери - лучший испанский тренер в нынешнем розыгрыше ЛЧ

Унаи Эмери. Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

"Вильярреал", который тренирует Унаи Эмери, уже выбил "Ювентус" в 1/8 ЛЧ, а в 1/4 в первом матче минимально обыграл мюнхенскую "Баварию" - 1:0, сообщает NUR.KZ.

Унаи Эмери никогда не выходил в полуфинал Лиги Чемпионов, но в Лиге Европы Эмери является лучшим тренером в истории турнира. Он выигрывал турнир четыре раза. Три раза подряд с "Севильей" и в прошлом году выиграл титул с "Вильярреалом".

Эмери успешно тренировал "ПСЖ". Во Франции испанский специалист выиграл все возможные трофеи, кроме Лиги Чемпионов.

Другие новости спорта читайте в нашем аккаунте в Telegram @sportnurkz.

В нынешнем сезоне "Вильярреал" плохо выступает в чемпионате Испании. Но в ЛЧ дела у подопечных Эмери идут прекрасно. Они вышли из сложной группы, выбили "Ювентус", а вчера обыграли "Баварию". Испанский специалист заявил, что хочет выиграть ЛЧ и постарается сделать уже в этом сезоне вместе с "Вильярреалом".

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch + 100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963943-unai-emeri-luchshiy-ispanskiy-trener-v-nyneshnem-rozygryshe-lch/