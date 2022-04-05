UEFA признало "Атлетик" лучшим футбольным клубом Европы

Футболисты "Атлетика". Фото: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images/Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) признал испанский "Атлетик" из Бильбао лучшим профессиональным футбольным клубом Европы в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

На канале @sportnurkz опубликован список самых результативных команд топ-5 чемпионатов Европы.

Испанский клуб получил награду за исполнение различных социальных задач. Также учитывались работа клуба, проводимая с молодыми игроками, и вся выстроенная система подготовки юных футболистов.

Венгерский клуб "Ференцварош" получил серебряную награду, а литовский клуб "Вильнюс" замкнул тройку сильнейших.

"Выбор победителей премии UEFA Grassroots Awards — это приятная и вдохновляющая задача. В ней освещаются впечатляющие, инклюзивные и замечательные проекты национальных ассоциаций и клубов по всему континенту, влияние которых выходит далеко за рамки спорта", - заявил президент организации Александр Чеферин.

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch + 100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963584-uefa-priznalo-atletik-luchshim-futbolnym-klubom-evropy/