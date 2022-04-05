"Фрайбург" подал апелляцию на результат матча Бундеслиги против "Баварии"

"Фрайбруг" - "Бавария". Фото: Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Руководство немецкого клуба "Фрайбург" заявило, что обжалует результат матча 28 тура чемпионата Германии против мюнхенской "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.

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"Правление "Фрайбурга" провело всестороннюю оценку дальнейших действий после ошибки "Баварии" с заменой, обсудило каждый значимый аспект.

Мы оказались перед такой дилеммой не по своей вине. "Фрайбург" не принимал никакого участия в процессе замены и не имел на события никакого влияния. Но процедурные правила лиги вынудили нас принять активное участие в юридическом рассмотрении произошедшего. Мы не заинтересованы в том, чтобы брать на себя активную роль, которая была нам назначена против нашей воли, и чувствуем себя в ней некомфортно.

Руководство "Фрайбурга" приняло решение подать апелляцию для оценки правомерности событий", - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что в прошедшем матче у "Баварии" оказалось 12 футболистов на поле. Главный рефери матча не сразу заметил это. Мюнхенский клуб играл с численным преимуществом около 15 секунд, после чего матч все же остановили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963561-frayburg-podal-apellyatsiyu-na-rezultat-matcha-bundesligi-protiv-bavarii/