Известный британский журналист раскритиковал предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре

Жеребьевка финальной стадии ЧМ по футболу. Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Британский журналист Оливер Холт раскритиковал правительство Катара и FIFA за плохую подготовку к чемпионату мира по футболу, сообщает Daily Mail.

Результаты всех воскресных матчей топ-5 лиг Европы доступны на канале @sportnur.kz.

Лучший чемпионат мира? Я вас умоляю. Он уже испорчен тем, как зарождался. Он родился среди общеизвестных обвинений во взяточничестве и коррупции. Как будто мы забыли, что Катар получил право проводить ЧМ от одного из самых продажных спортивных избирателей в истории.

Из 22 руководителей ФИФА, проголосовавших в 2010 году за проведение турнира в Катаре, не менее 16 были либо уволены, либо обвинены в коррупции и мошенничестве, либо обвинены в этических нарушениях. Все они являлись объектами расследований ФБР, но не были осуждены.

ЧМ-2022 также испорчен в плане инфраструктуры. Катарские стадионы были построены на крови рабочих-мигрантов. Более 6,5 тысячи рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки погибли в Катаре с тех пор, как 12 лет назад он получил право провести финальную часть чемпионата мира по футболу.

Ещё говорят, что это будет чемпионат мира для всех. Катар нанял много дорогих PR-менеджеров, чтобы продвигать эту партийную линию. Но это неправда. ФИФА просит нас посетить штат, криминализирующий ЛГБТ, и одновременно ожидает, что мы поверим в "фестиваль футбола для всего мира", - заявил журналист.

Напомним, что ранее председатель Национального контртеррористического комитета МВД Катара заявил, что болельщикам могут запретить показывать радужные флаги в поддержку ЛГБТ на ЧМ по футболу. Восемь фанатских ЛГБТ группировок Европы раскритиковали действия FIFA и правительства Катара за недостаточные усилия по защите прав меньшинств во время подготовки к чемпионату мира.

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Подписывайтесь на канал @pmkaz и выигрывайте iPhone 13 Pro Max, Airpods и Apple Watch.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963390-izvestnyy-britanskiy-zhurnalist-raskritikvoal-pryadstoyaschiy-chempionat-mira-po-futbolu-v-katare/