Стали известны подробности массовой драки на турнире по футзалу в Темиртау

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/futsalkazakhstan

В Темиртау по факту массовой драки на турнире по футзалу возбудили уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство, совершенное группой лиц". Стражи порядка установили всех участников драки и доставили в полицию.

Как оказалось, турнир в честь Наурыза был организован 21 марта в одном из спорткомплексов Темиртау. Правоохранители выяснили и причину конфликта.

"Оказалось, что турнир был организован между любительскими командами по мини-футболу. Во время игры один из спортсменов, нарушив правила, толкнул игрока из команды соперников. После этого за последнего вступились члены его команды. Возникла потасовка, переросшая в драку", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В отношении всех участников потасовки вынесены постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз. Проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео массовой драки между игроками двух команд по мини-футболу.

Позже в полиции сообщили, что изучили ролик и устанавливают участников инцидента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961802-stali-izvestny-podrobnosti-massovoy-draki-na-turnire-po-futzalu-v-temirtau/