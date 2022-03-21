"Барселона" на выезде разгромила "Реал"

ФК "Барселона". Фото: twitter.com/FCBarcelona

Мадридский "Реал" на своем поле крупно уступил "Барселоне" в рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился разгромной победой каталонцев со счетом 4:0.

В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Благодаря этому успеху подопечные Хави поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует все также "Реал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961691-barselona-na-vyezde-razgromila-real/