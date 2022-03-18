Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Кубок Лиги Европы УЕФА. Фото: Pierre Albouy - UEFA/UEFA via Getty Images

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, передает NUR.KZ.

По итогам жеребьевки "Барселона" встретится с "Айнтрахтом", а "Вест Хэм" сразится с "Лионом". Соперником "Аталанты" станет "РБ Лейпциг", а "Рейнджерс" сыграет с "Брагой".

В полуфинале победитель пары "Барселона" - "Айнтрахт" померится силами с победителем пары "Лион" - "Вест Хэм". Победителю пары "Аталанта" - "Брага" будет противостоять сильнейший из пары "Брага" - "Рейнджерс".

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 7 апреля, ответные - 14 апреля.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961548-sostoyalas-zherebevka-14-finala-ligi-evropy-uefa/