"Фейеноорд" - Партизан": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций. Фото: uefa.com

Команды "Фейеноорд" и Партизан" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 3 - 1 в пользу команды "Фейеноорд".

Подопечные Слота открыли счет на 45 минуте игры. Гол забил Сирил Дессерс.

Далее матч проходил под диктовку команды "Фейеноорд", и на 59 минуте Рейсс Нельсон забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Станоевича. На 61 минуте поединка игрок Рикарду Гомеш успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2 - 1 в пользу команды "Фейеноорд".

После этого Брайн Линссен из местной команды попал по воротам соперника.

Финальный счет матча - 3 - 1 в пользу команды "Фейеноорд".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961362-feyenoord-partizan-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/