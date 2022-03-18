"Фейеноорд" - Партизан": результаты матча Лиги конференций

Команды "Фейеноорд" и Партизан" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.
Матч закончился со счетом 3 - 1 в пользу команды "Фейеноорд".
Подопечные Слота открыли счет на 45 минуте игры. Гол забил Сирил Дессерс.
Далее матч проходил под диктовку команды "Фейеноорд", и на 59 минуте Рейсс Нельсон забил второй гол, увеличив разрыв в счете.
Третий гол был забит командой Станоевича. На 61 минуте поединка игрок Рикарду Гомеш успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2 - 1 в пользу команды "Фейеноорд".
После этого Брайн Линссен из местной команды попал по воротам соперника.
Финальный счет матча - 3 - 1 в пользу команды "Фейеноорд".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961362-feyenoord-partizan-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/