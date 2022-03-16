"Аякс" – "Бенфика": результаты матча Лиги Чемпионов

"Аякс"– "Бенфика". Фото: Peter Lous/BSR Agency/Getty Images

Команды "Аякс" и "Бенфика" встретились в футбольном поединке 15 марта 2022.

Матч закончился со счетом 0 - 1 в пользу команды "Бенфика".

Подопечные Вериссимо открыли счет на 77 минуте игры. Гол забил Дарвин Нуньес.

Финальный счет матча - 0 - 1 в пользу команды "Бенфика".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1960903-ayaks-benfika-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/