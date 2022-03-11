Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу

Сборная Казахстана по футболу. Фото: instagram.com/kff_team

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Андрей Карпович огласил расширенный список игроков, вызванных на матчи против команды Молдовы, передает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что первая встреча за право остаться в дивизионе "С" Лиги Наций состоится 24 марта в Кишиневе, ответная - 29 марта в Нур-Султане.

Расширенный список сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Тараз"), Стас Покатилов ("Актобе"), Игорь Шацкий ("Шахтер");

Защитники: Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Гафуржан Суюмбаев ("Аксу"), Тимур Досмагамбетов ("Шахтер"), Темирлан Ерланов , Юрий Логвиненко (оба – "Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Самат Жарынбетов, Багдат Каиров, Александр Марочкин, Сергей Малый (все – "Тобол"), Нурлан Даиров ("Тараз"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Владислав Васильев (оба – "Тобол"), Рамазан Оразов, Арман Кенесов (оба - "Актобе"), Исламбек Куат ("Астана"), Думан Нарзилдаев ("Каспий"), Айбол Абикен ("Аксу"), Абылайхан Назымханов ("Шахтер"), Бауыржан Байтана ("Тараз"), Георгий Жуков ("Висла", Польша), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Аслан Адиль ("Каспий");

Нападающие: Артур Шушеначев ("Кайрат"), Абат Аймбетов ("Астана"), Алексей Щеткин ("Ротор", Россия), Роман Муртазаев ("Шахтер"), Айбар Жаксылыков ("Тобол").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1960264-stal-izvesten-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/