Игрок сборной Казахстана по футзалу остался без клуба в России

Арнольд Кнауб (справа), игрок сборной Казахстана по футзалу. Фото: Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images

Мини-футбольный клуб "Динамо-Самара" снялся с чемпионата и кубка России, передает NUR.KZ со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Связано это с тяжелой финансовой ситуацией в клубе.

В оставшихся матчах команде "Динамо-Самара" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

Отметим, что с октября прошлого года за этот российский клуб выступал игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1957444-igrok-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-ostalsya-bez-kluba-v-rossii/