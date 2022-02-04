Сборная Египта пробилась в финал Кубка африканских наций

Сборная Египта. Фото: twitter.com/CAF_Online

Стал известен второй финалист Кубка африканских наций по футболу в Камеруне, передает NUR.KZ.

В полуфинале хозяева турнира камерунцы встретились с командой Египта. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти удачливее оказались "фараоны" (1:3).

Таким образом, сборная Египта десятый раз в истории вышла в финал Кубка Африки. В решающей игре коллектив Мохаммеда Салаха встретится с командой Сенегала.

Напомним, что "фараоны" являются семикратными чемпионами Кубка африканских наций (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1954572-sbornaya-egipta-probilas-v-final-kubka-afrikanskih-natsiy-video/