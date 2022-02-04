Нуралы Алип принес победу "Зениту" в матче против "Мидтьюлланда" (видео)

Нуралы Алип. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Находящийся на просмотре в "Зените" казахстанский защитник Нуралы Алип отличился в товарищеском матче, передает NUR.KZ.

Его гол стал решающим в контрольной встрече "Зенита" против датского "Мидтьюлланда". Отметим, что Нуралы провел на поле все 90 минут.

Ранее он также отыграл полный матч в товарищеской игре против "Жилины" (5:0).

Напомним, что защитник "Кайрата" находится на просмотре в "Зените". По словам главного тренера петербургского клуба Сергея Семака, решение по Алипу будет принято к концу второго сбора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1954570-nuraly-alip-prines-pobedu-zenitu-v-matche-protiv-midtyulanda/