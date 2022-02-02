Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов перешел в "Актобе"

Стас Покатилов. Фото: instagram.com/fcaktobe_official/

Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов продолжит карьеру в "Актобе", передает пресс-служба актюбинского клуба.

Отметим, что 29-летний вратарь уже выступал за "Актобе" в 2015 году. За пятикратных чемпионов страны он провел 32 матча, в которых пропустил 25 мячей.

С 2017 года Стас защищал честь алматинского "Кайрата", с которым в начале года разорвал контракт. Также в карьере Покатилова значатся такие клубы, как "Шахтер" и "Акжайык".

Напомним, что Стас Покатилов является основным вратарем сборной Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1954208-vratar-sbornoy-kazahstana-stas-pokatilov-pereshel-v-aktobe/