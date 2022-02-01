ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции по футболу

ПСЖ - Ницца. Фото: twitter.com/PSG_English

"Пари Сен-Жермен" неожиданно уступил "Ницце" в 1/8 финала Кубка Франции по футболу, передает NUR.KZ.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти удачливее оказалась "Ницца" - 6:5. В составе ПСЖ свои удары не реализовали Леандро Паредес и Хави Симонс.

Таким образом, в текущем сезоне будет новый обладатель Кубка Франции.

Напомним, что "Пари Сен-Жермен" является рекордсменов по количеству побед в национальном кубке (14 титулов).

В четвертьфинале Кубка Франции "Ницца" встретится с "Марселем".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1954035-pszh-sensatsionno-vyletel-iz-kubka-frantsii-po-futbolu/