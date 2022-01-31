Сборная Казахстана сыграет с Украиной за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Тайнан и Игита. Фото: instagram.com/kazfutsal/

31 января сборная Казахстана по футзалу проведет четвертьфинальный матч на Евро-2022 в Нидерландах, передает NUR.KZ.

Подопечные Кака за выход в полуфинал встретятся с командой Украины. Вчера казахстанские футзалисты провели предматчевую тренировку.

Напомним, что матч Казахстан - Украина состоится в ночь с 31 по 1 февраля в 01:00 по времени Нур-Султана.

Также четвертьфинальную встречу из-за перебора желтых карточек пропустят игроки сборной Казахстана Тайнан и Эдсон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953823-sbornaya-kazahstana-sygraet-s-ukrainoy-za-vyhod-v-polufinal-evro-2022-po-futzalu/