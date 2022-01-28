Евро-2022 по футзалу: сборная Казахстана провела тренировку перед матчем с Италией (фото)

Игита. Фото: instagram.com/kazfutsal/

Сборная Казахстана по футзалу проведет заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы в Нидерландах, передает NUR.KZ.

28 января подопечные Кака встретятся с командой Италии. Матч пройдет в Грониненге и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.

Сегодня сборная Казахстана провела предматчевую тренировку.

Отметим, что против итальянцев не сыграют нападающие сборной Казахстана Альберт Акбаликов (отбывает дисквалификацию) и Чингиз Есенаманов (положительный тест на Covid-19).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953559-evro-2022-po-futzalu-sbornaya-kazahstana-provela-trenirovku-pered-matchem-s-italiey-foto/