Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч в Турции

Сборная Казахстана по футболу. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Сборная Казахстана по футболу на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграет со сборной легионеров КПЛ (Казахстанская Премьер-лига), передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы казахстанской федерации футбола, товарищеский матч запланирован на 13 февраля. Тренировать команду из легионеров КПЛ будут Андрей Карпович и Самат Смаков.

Такое решение было принято в связи с отсутствием официальных дат ФИФА на товарищеские встречи.

Отметим, что сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова соберется в Турции 12 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953117-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-provedet-tovarischeskiy-match-v-turtsii/