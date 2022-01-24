Серхио Рамос забил первый гол за ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" в 22 туре чемпионата Франции разгромил дома "Реймс", передает NUR.KZ.
Парижане забили в ворота соперника четыре безответных мяча. Дублем отметился Марко Верратти, также отличились Серхио Рамос и Данилу.
Для испанского защитника Серхио Рамоса этот гол стал первым в составе ПСЖ.
Отметим, что один из голевых передач отдал Лионель Месси, который ранее переболел коронавирусом.
После этой победы подопечные Маурисио Почеттино закрепили лидерство в Лиге 1. Отрыв парижан от второго места составляет 11 очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952667-serhio-ramos-zabil-pervyy-gol-za-pszh/