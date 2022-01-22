Футболист сборной Казахстана покинул российский клуб, не сыграв ни одного матча

Абат Аймбетов. Фото: kff.kz

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов покинул ФК "Крылья Советов", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Интересно, что 26-летний футболист так и не сыграл ни одного матча за самарский клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Аймбетов перешел в "Крылья Советов" в феврале прошлого года. Но уже в апреле российская команда отдала его в аренду в "Астану".

За столичный коллектив Абат провел 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

Вполне вероятно, что после ухода из "Крыльев" казахстанский нападающий подпишет полноценный контракт с "Астаной".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952487-futbolist-sbornoy-kazahstana-pokinul-rossiyskiy-klub-ne-sygrav-ni-odnogo-matcha/