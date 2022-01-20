"Кайрат" официально покинули четыре футболиста

Оганесян, Суюмбаев, Покатилов и Поляков. Фото: instagram.com/f.c.kairat/

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о расставании с четырьмя игроками, передает пресс-служба алматинской команды.

Так, алматинский клуб покинули казахстанцы Гафуржан Суюмбаев, Стас Покатилов, беларус Денис Поляков и армянин Камо Оганесян. У всех четверых истек контракт с "Кайратом".

Гафуржан Суюмбаев присоединился к "Кайрату" в 2016 году, сыграл 149 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 24 результативные передачи. Ожидается, что в ближайшее время он пополнит состав "Турана".

Стас Покатилов стал игроком "Кайрата" в 2016 году и провел за клуб 151 матч. Сейчас вратарь находится на просмотре в "Актобе".

Камо Оганесян присоединился к "желто-черным" в 2020 году, отыграл 59 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами. Защитник сборной Армении продолжит карьеру в "Астане".

Денис Поляков стал игроком "Кайрата" в 2020 году и провел 51 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что ранее защитник "Кайрата" Ян Вороговский ушел в аренду в бельгийский "Моленбек".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952203-kayrat-ofitsialno-pokinuli-chetyre-futbolista/