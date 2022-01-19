Евро-2022 по футзалу: сборная Казахстана провела первую тренировку в Нидерландах

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: instagram.com/kff_team/

Сборная Казахстана по футзалу провела первую тренировку в Нидерландах, где состоится финальный этап Евро-2022, передает NUR.KZ.

Подопечные Кака потренировались на арене MartiniPlaza в Гронингене. Именно там пройдут матчи чемпионата Европы.

Стоит отметить, что игры группового этапа пройдут без зрителей на трибунах.

Напомним, что сборная Казахстана попала в квартет В, где сыграет с командами Италии, Словении и Финляндии.

Вчера была опубликована окончательная заявка национальной команды на Евро-2022. В списке есть натурализованный бразилец Эдсон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952010-evro-2022-po-futzalu-sbornaya-kazahstana-provela-pervuyu-trenirovku-v-niderlandah/