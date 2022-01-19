"Боруссия" вылетела из Кубка Германии по футболу (видео)

Санкт-Паули - Боруссия Дортмунд. Фото: twitter.com/bvb

Дортмундская "Боруссия" завершила выступление в Кубке Германии по футболу, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала турнира "шмели" неожиданно уступили команде из второй Бундеслиги "Санкт-Паули" со счетом 1:2.

В составе победителей отличился Этьенн Аменидо, еще один гол в свои ворота забил полузащитник дортмундцев Аксель Витсель. У "Боруссии" один гол с пенальти отыграл Эрлинг Холанд.

Напомним, что в чемпионате Германии "Боруссия" идет на втором месте, уступая "Баварии" шесть очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951912-borussiya-vyletela-iz-kubka-germanii-po-futbolu-video/