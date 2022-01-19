Футболист сборной Казахстана перешел в бельгийский клуб

Ян Вороговский. Фото: fckairat.com

Защитник сборной Казахстана и "Кайрата" Ян Вороговский продолжит карьеру в Бельгии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

25-летний футболист перешел на правах аренды в клуб второго дивизиона Бельгии - "РВД Моленбек". В текущем сезоне команда идет на третьем месте и претендует на выход в высшую лигу.

Напомним, что Ян ранее уже выступал в Бельгии. В сезоне 2019/20 он в составе "Беерсхота" стал победителем первого дивизиона.

В прошлом году Вороговский вернулся в "Кайрат", и помог алматинскому клубу выиграть кубок Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951909-futbolist-sbornoy-kazahstana-pereshel-v-belgiyskiy-klub/