Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА

Роберт Левандовски. Фото: instagram.com/fifaworldcup/

В Цюрихе (Швейцария) состоялась торжественная церемония вручения наград от Международной федерации футбола (ФИФА) - The Best FIFA Football Awards 2021, передает NUR.KZ.

По итогам прошлого года было разыграно восемь наград.

Так, сборная Дании и ее медицинский штаб получили приз фэйр-плей за своевременно оказанную помощь полузащитнику датчан Кристиану Эрикcену, потерявшему сознание на Евро-2020.

Полузащитник Эрик Ламела получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2021 года.

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель был признан лучшим тренером сезона.

Также награду лучшему женскому тренеру года получила наставник женского футбольного клуба "Челси" Эмма Хейз.

Голкипер "Челси" Эдуар Менди стал лучшим голкипером 2021 года по версии ФИФА.

Игрок "Барселоны" Алексия Путельяс была признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА. Ранее испанка получила "Золотой мяч".

Второй год подряд лучшим футболистом сезона ФИФА признала нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. В голосовании он опередил Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.

Также специальную награду от ФИФА получил португалец Криштиану Роналду за мировой рекорд по голам в составе национальной команды (115 голов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951681-levandovski-stal-luchshim-futbolistom-2021-goda-po-versii-fifa/