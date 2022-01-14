"Ливерпуль" не смог победить "Арсенал" в полуфинале Кубка английской лиги

"Ливерпуль" - "Арсенал". Фото: twitter.com/LFC

Состоялся первый матч второго полуфинала Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом", передает NUR.KZ.

Матч, который прошел на "Энфилде", завершился нулевой ничьей. Отметим, что "канониры" с 24-й минуты играли в меньшинстве - за грубый фол на Жоте был удален с поля Гранит Джака.

Несмотря на численное преимущество, подопечные Юргена Клоппа не смогли распечатать ворота "Арсенала". Ответный матч пройдет 20 января на стадионе "Эмирейтс".

Напомним, что первым финалистом Кубка английской лиги стал "Челси", который одолел "Тоттенхэм".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951156-liverpul-ne-smog-pobedit-arsenal-v-polufinale-kubka-angliyskoy-ligi/